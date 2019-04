Arriva a teatro mercoledì 17 aprile One man show Caveman

GORIZIA – L’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, tra manie, difetti e diversi modi di pensare e comportarsi, andrà in scena nell’appuntamento conclusivo della stagione 2018/2019 del teatro Verdi: il comico, scenografo e regista Maurizio Colombi mercoledì 17 aprile alle 20.45 sarà protagonista del One man show Caveman - L’uomo delle caverne, inserito nel cartellone grandi eventi/Smile. Il testo originale, che nasce da Rob Becker, è frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia. La versione italiana, con la regia di Teo Teocoli, si è affermata come la migliore interpretazione nel mondo, da cui hanno preso ispirazione poi all’estero. Uno spettacolo in cui si ride sino alle lacrime, ci si diverte, ma soprattutto ci si riconosce.

Lo spettacolo

I biglietti sono in vendita su Vivaticket e in Botteghino (0481/383602), da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. Tutti coloro che hanno assistito a questo spettacolo hanno capito un po’ meglio se stessi e l’altro sesso, si sono spiegati fatti che si ripetono immutabili da secoli, da millenni, senza una ragione apparente. A Broadway Caveman si è rivelato il monologo più longevo della storia, il suo successo si è poi diffuso nel mondo con cifre di tutto rispetto, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno di costume: dieci milioni di spettatori, ventidue traduzioni differenti, in scena contemporaneamente in trenta Paesi nel mondo, nonché il premio Laurence Oliver come miglior spettacolo d’Intrattenimento.

Il caso italiano

In Italia è arrivato nel 2009, dove l’adattamento e la traduzione – per volontà di Rob Becker, il creatore del testo letterario originale – sono stati curati da Maurizio Colombi, alfiere dei family show in Italia, autore e regista di Peter Pan – il Musical, Heidi, Rapunzel, Christmas Show, La Regina di ghiaccio, e molti altri come We Will Rock You il fortunato musical ispirato dalla musiche dei Queen. Nel 2012 la versione italiana adattata da Maurizio Colombi ha vinto il titolo di miglior Caveman nel mondo, 'Best Caveman', tanto che viene ripresa come esempio dalle produzioni all’estero. In Italia Caveman è stato visto da oltre 350mila spettatori. I suggerimenti più belli sugli aneddoti della vita di coppia, inviati a Maurizio Colombi, sono premiati con un biglietto omaggio e sono inseriti nel testo dello spettacolo, la stessa sera della rappresentazione.