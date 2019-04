Autobus a tutta velocità: fermati e multati

TRIESTE - Continuano i controlli per la sicurezza stradale a Barcola. In particolare, alcuni cittadini avevano segnalato alla Polizia locale dei comportamenti pericolosi alla guida da parte di conducenti di autobus extraurbani alla mattina presto, lungo la strada costiera e tutto il viale Miramare.

Il fatto

Qualche giorno fa, il nucleo tecnologie stradali ha predisposto perciò un servizio di pattugliamento nel tratto indicato, fermando due autobus a noleggio con conducente in prossimità della stazione ferroviaria, a fine corsa e dopo aver fatto scendere i passeggeri. Dalla verifica dei rispettivi cronotachigrafi digitali è apparso evidente che entrambi, sul lungomare di Barcola, avevano tenuto una velocità di marcia nettamente superiore ai 50 km/h consentiti. Uno dei due conducenti ha pigiato l'acceleratore fino a 97 km/h.

Le sanzioni

Il Codice della strada nel primo caso è molto severo: tanto che, per questa violazione, prevede la sospensione della patente da due a sei mesi e una sanzione da 1.450 euro da conciliare immediatamente sul posto (così disposto dalla legge in considerazione del tipo di veicolo). Leggermente minore è stata la sanzione per il secondo conducente per aver toccato gli 86 km/h, ossia 461 euro. Nel complesso, la pattuglia ha contestato ai conducenti dei due pullman quindici violazioni: tredici per il mancato rispetto dei riposi giornalieri e settimanali mentre le restanti per il superamento del limite di velocità, per un totale di oltre 4.800 euro di multe. Grave anche il versante 'punti': un conducente ne ha persi ben quindici, mentre l'altro li ha persi tutti e dovrà fare la revisione della patente. Infine, anche la società proprietaria dei mezzi è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative al riposo dei conducenti.