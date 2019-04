Anziano non torna a casa: scattano le ricerche in località San Lorenzo

TRIESTE - Lo attendevano per pranzo, ma non è rientrato. La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico ha fatto partire intorno alle 19 le ricerche di un ottantenne triestino la cui scomparsa è stata segnalata dai familiari dopo aver ritrovato essi stessi la Vespa con cui si era recato nei pressi dei sentieri che più frequentava, in località San Lorenzo, comune di Dolina San Dorligo della Valle.

Sul posto è stata già effettuata poco prima della 20 una perlustrazione dall'alto con l'elicottero della Protezione Civile. Le squadre di terra si stanno organizzando per battere i sentieri.

