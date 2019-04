Si travestivano da forze dell'ordine per derubare gli anziani: arrestati tre malviventi

GORIZIA - La Polizia di Stato di Gorizia ha scoperto i responsabili di numerosi furti e di una rapina: si tratta di tre malviventi che avevano creato una vera e propria banda criminale.

Come si sono svolti i fatti

I tre sono stati individuati dagli agenti e sottoposti alle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Gorizia. I malviventi provengono tutti da fuori regione. Per compiere i loro furti nelle case degli anziani erano abituati a usare numerosi pretesti e molti travestimenti approssimativi facendosi passare per appartenenti alle forze dell'ordine.

Indagini durate mesi

L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata complessa ed è durata diversi mesi, durante le indagini infatti ci sono stati anche alcuni inseguimenti delle vetture utilizzate dai criminali per fuggire. I crimini sono stati commessi in più province, la polizia inoltre ha sequestrato numerosi oggetti riconducibili ai reati.

La raccomandazione

Ancora una volta la Polizia di Stato, che ogni giorno lavora per proteggere la cittadinanza, raccomanda di non aprire la porta di casa a soggetti di dubbia identità e di chiedere sempre a queste persone di qualificarsi e di esibire i cartellini per l'identificazione.