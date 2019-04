Ritrovato senza vita l'uomo scomparso in Val Rosandra

TRIESTE - E' stato ritrovato senza vita G.G. l'anziano triestino scomparso il 16 aprile nei dintorni di San Dorligo della Valle, in Val Rosandra, dove soleva recarsi a camminare.

Le ricerche

La sua vespa era stata lasciata parcheggiata a San Lorenzo nella giornata di ieri dai familiari. L'uomo si trovava in un'area boschiva abbastanza impervia ed è stato individuato intorno alle 14. Le ricerche, a cui hanno preso parte una quarantina di uomini tra Soccorso alpino e speleologico, Vigili del fuoco Protezione civile e Carabinieri, con unità cinofile di diversi corpi e con il sorvolo dell'elicottero della Protezione civile, erano riprese questa mattina dopo i primi tentativi effettuati ieri fino alle 22.30.

Il ritrovamento

Il luogo del ritrovamento era stato sfiorato durante la battuta notturna, ma il corpo era di difficile individuazione in assenza di luce diurna: in quanto si trova a margine di una strada sterrata, dalla quale l'uomo si è allontanato per tagliare lungo il bosco. Oggi le squadre hanno ripercorso tutti i sentieri suddividendo le diverse aree a squadre e effettuando delle battute spalla a spalla, a cinque metri l'uno dall'altro. Sul posto il magistrato e il medico legale per i rilievi del caso. I familiari sono stati avvisati. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle 17.