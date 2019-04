Morde una guardia giurata e poi le sputa: denunciato

TRIESTE - Nella sera del 18 aprile la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza e lesioni personali un triestino, M.B., nato nel 1988.

Il fatto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in palese stato di alterazione alcolica, a seguito di una mancata transazione con il bancomat in un negozio di generi alimentari sito all’interno di un centro commerciale di via Giulia, ha aggredito una guardia giurata, morsicandogli anche un dito della mano e sputandogli in viso. Alcuni frequentatori del corso per allievi agenti in svolgimento presso la locale scuola l’hanno aiutata per bloccare l’uomo, che ha opposto resistenza anche agli operatori della squadra volante intervenuti. Dopo le formalità di rito, M.B. è stato deferito in stato di lbertà alla locale Procura della Repubblica.