Favoreggiamento all'immigrazione irregolare: arrestati due cittadini stranieri

TRIESTE - Lo scorso 15 aprile la Polizia di Stato ha arrestato per favoreggiamento all’immigrazione irregolare due cittadini di nazionalità straniera. Si tratta di un tunisino R.H., nato nel 1984, e di un pakistano R.J., nato nel 1985.

L'arresto

I due sono stati fermati da un equipaggio del commissariato della Polizia di Stato di Duino Aurisina sulla A4, in direzione Venezia, nei pressi di San Giovanni di Duino. A bordo anche cinque cittadini stranieri, entrati irregolarmente in Italia e messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di competenza.