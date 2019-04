Al via il 26 aprile l'edizione 2019 del festival 'Grado Isola delle Donne'

GRADO - Parlare delle donne, dei talenti al femminile e delle questioni di genere in rapporto al nostro tempo attraverso dialoghi con scrittrici, giornaliste, attrici, chef e produttrici vitivinicole. Questo il tema al centro della terza edizione del festival 'Grado Isola delle Donne', atteso a Grado da venerdì 26 a domenica 28 aprile, quest’anno nella location open-air della Spiaggia Imperiale Git, lo spazio Velarium (in caso di maltempo gli appuntamenti saranno spostati al chiuso).

Venerdì 26 aprile

L’edizione 2019, sempre realizzata dal comune di Grado si aprirà nel pomeriggio di venerdì 26 aprile alle 17 con l’inaugurazione ufficiale a cui seguirà la consegna del 'Premio Isola delle Donne': il riconoscimento va quest’anno alle due donne che sono alla guida dello storico gruppo editoriale Edizioni El, in assoluto la più grande casa editrice italiana specializzata in libri per bambini e ragazzi, Orietta Fatucci e la figlia Gaia Stock, due donne che con la loro passione e il loro talento hanno reso grande una lunga tradizione editoriale. Attesa alle 18.30 la presentazione del Massaggio andino come strumento di conoscenza di sé: l’esperto di questa antica arte Luca Macovazzi racconterà come questo stile di massaggio possa aiutare a risolvere questioni irrisolte, da tempo in sospeso, o a sviluppare le proprie potenzialità. La proposta di Grado è rivolta a tutte le donne che ne sentano il bisogno: a chi sta cercando un cammino, a chi vorrebbe mettere ordine nella propria vita e trovare strumenti per avanzare. È possibile prenotare sedute individuali per le giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile (info al numero 388.0633060).

Il sabato

Nella mattinata di sabato - dopo una passeggiata nel centro storico tra le installazioni delle artiste di Aeson - attesa protagonista sarà la concorrente friulana dell’ultima edizione del contest Masterchef, Gloria Clama. Arrivata fino alla finalissima del più amato show culinario di tutti i tempi, l’ex operaia di Paularo sarà intervistata dalla giornalista Rai Marinella Chirico. Spazio nel pomeriggio di sabato a una serie di voci di scrittura al femminile, tra tutte la scrittrice Mary Barbara Tolusso, che presenta il suo ultimo libro 'L’esercizio del distacco' (Bollati Boringhieri editore) con il critico Alessandro Mezzena Lona. A concludere la giornata di sabato l’incontro 'Sui generi(s)' con l’attrice e regista Marcela Serli che presenta l’attività della sua compagnia Atopos, l’unica compagnia teatrale in Europa che coinvolge persone di 'identità di genere' diverse, uomini, donne e transgender.

La domenica

La giornata di domenica vedrà l'arrivo di due ospiti molto attesi: alle 11.00 l’astrologo di fama internazionale e storico dell’arte Marco Pesatori sarà protagonista dell’incontro 'Venere, il mito il simbolo e l’astrologia della donna'; mentre, alle 12.00, ci sarà l’appuntamento con Candida Morvillo. Volto noto ai telespettatori per le sue frequenti apparizioni televisive - in primis nel salotto di Rai 1 'Porta a Porta' - la giornalista tratta temi di attualità, costume, società e spettacolo. A Grado sarà in dialogo con la curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet. Nel pomeriggio della domenica, a partire dalle 15.00, spazio al divertimento con lo show 'Il mondo del Cosplay visto dalle donne'