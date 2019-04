Al via la call per partecipare ad 'Artefici.ResidenzeCreativeFvg 2019'

GORIZIA - E' online la nuova call per partecipare al secondo anno di 'Artefici.ResidenzeCreativeFvg 2019', il progetto triennale di residenze artistiche ideato da a.ArtistiAssociati di Gorizia, che coinvolge compagnie e artisti italiani e internazionali delle arti performative, interessati a sviluppare il loro lavoro attraverso la pratica della residenza artistica, mettendoli in relazione con il territorio goriziano.

La call

Le residenze sono spazi creativi di stimolo e di ricerca per gli artisti coinvolti, che hanno così la possibilità di avviare e consolidare le proprie produzioni e sono una ricchezza per il territorio e i suoi abitanti, immaginati non come semplici ospiti o spettatori, ma come artefici assieme all’artista. 'Artefici.ResidenzeCreativeFvg' propone tre linee di indagine per la selezione dei partecipanti tramite call, e una quarta che prosegue il lavoro che a.ArtistiAssociati ha iniziato con l’organizzazione di Nid Platform2017, rivolta ad alcuni dei partecipanti al progetto, invitati dalla direzione artistica di a.ArtistiAssociati. Le tre linee d’indagine per cui è prevista la call sono: L’adolescenza, La drammaturgia contemporanea, Il territorio. La call va presentata compilando il form esclusivamente online entro e non oltre domenica 5 maggio alle 19.