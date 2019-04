Primo maggio: Radio Fragola al parco di San Giovanni

TRIESTE - Anche quest'anno Radio Fragola organizza la festa del Primo Maggio. Dopo il corteo, il Parco di San Giovanni si colorerà con una giornata di festa, pic nic, giochi, musica e laboratori nel rispetto del luogo che ospita la manifestazione. Fragola di maggio è una giornata dedicata all'aggregazione e all'inclusione sociale in uno dei luoghi simbolo della città: il Parco di San Giovanni. Da qui è partita la grande rivoluzione basagliana e da qui Radio Fragola continua anche a livello nazionale e internazionale a promuovere processi di lotta allo stigma attraverso progetti che spaziano da trasmissioni radiofoniche. L’edizione di quest’anno si arricchirà grazie alla preziosa collaborazione di 'E se diventi Farfalla', - progetto nazionale per il contrasto alla povertà educativa - grazie a laboratori gratuiti per i più piccoli, dove arte e creatività sono strumenti di esperienze aggregative.

Il programma

Dalle 12 si alterneranno alla consolle i dj della radio con selezioni per tutti i gusti, dallo ska al rock, da Amanda Lear a Gianni Drudi, passando per dischi e chicche per tutti i gusti, dalle 16 invece il laboratorio radiofonico gratuito per i più piccoli in collaborazione con 'E se diventi farfalla' (punto di ritrovo ore 15.45 davanti al Padiglione M). Alle 17.30 i Techno Vikings in concerto Street band with four saxophones and drums a seguire Hip City Trieste underground vinyl culture, selezioni infuocate rigorosamente a quarantacinque giri della musica che ha fatto ballare i giovani dagli anni 50 agli anni 80.