TRIESTE - Maurizio Castagna riconfermato alla guida di Autovie Venete; Consiglio di Amministrazione ridotto da sette a cinque membri; statuto modificato per riportare l’esercizio all’anno solare (attualmente andava dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo). L’assemblea della Concessionaria autostradale, riunitasi questa lunedì 6 maggio a Trieste, nella sala convegni di via Locchi, ha approvato all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno. Nel giro di poco più di un’ora è stato così 'riorganizzato' il Cda e il Collegio sindacale in modo tale da «consentire alla Società, in questa fase delicata e complessa – ha sottolineato la presidente di Friulia Federica Seganti che, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia ha formulato le varie proposte – di supportare efficacemente il completamento delle opere in fase di realizzazione e le manutenzioni dell’infrastruttura per garantire all’utenza, quanto prima, la fruizione della tratta autostradale ammodernata, con una gestione efficiente nell’ottica della preservazione del valore del patrimonio aziendale».

La conferma di Castagna proposta da Seganti

L’assetto e i tempi scelti dalla Regione sono propedeutici proprio a questo: la durata del Cda, è stata fissata al 31 dicembre 2019, ovvero fino all’approvazione del bilancio che, chiuso al 31 dicembre, verrà portato in assemblea entro il 30 marzo 2020. «I componenti del Cda – ha rimarcato Seganti - hanno competenze professionali variegate e una conoscenza della società preziosa in questa fase. Rispettate anche, in questa composizione, le quote di genere, come previsto dalla legge». La presidente Seganti ha quindi proposto la conferma di Maurizio Castagna, come presidente; Tiziano Bembo come vice presidente, Benedetta Zambon, Ornella Stradaioli e Giancarlo Fancel come componenti del Consiglio di amministrazione.

Le new entry

Seganti ha ringraziato, per il prezioso lavoro svolto, sia Fabio Albano che sedeva nel Cda di Autovie dal 2009, sia Amedeo De Toma, entrato il consiglio tre anni fa. Cambiata in gran parte, invece, la composizione del Collegio sindacale. Riconfermata, alla presidenza Tiziana Marcolin (di nomina del Ministero Economia e Finanza), mentre è una new entry il designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Donato Liguori. Gli altri tre sindaci effettivi sono Vera Ardito, Davide Scaglia e Paolo Marseu. Diego Spazzali ed Elena Cussigh i due sindaci supplenti. L’ingegner Castagna, dopo aver ringraziato gli azionisti per la fiducia accordata, ha voluto mettere in luce come il clima di massima disponibilità e collaborazione che ha caratterizzato il lavoro del Consiglio e del Collegio sindacale uscente, si sia dimostrato fondamentale per superare i momenti di criticità e raggiungere i complessi obiettivi assegnati dagli azionisti ad Autovie Venete.