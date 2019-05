GORIZIA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5.14 al confine tra Italia e Slovenia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a 12 km da Gorizia.

Non si segnalano danni a persone o cose. La Protezione civile Fvg in una nota ha precisato che l'epicentro è stato individuato a due chilometri a nordest da Sempas, in Slovenia.