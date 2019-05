Cinque i ‘First Officer Ryanair’ dalla scuola di volo Elifriulia

RONCHI DEI LEGIONARI - È salito a cinque il numero degli ex-studenti Elifriulia che nel giro di pochi anni sono diventati Primi Ufficiali in Ryanair, la compagnia irlandese low cost market leader in Europa. Il primo caso di successo è stato quello di Giulio Fioretto, classe 1993, originario di San Daniele, cui sono seguiti quelli di Francesco Papinutti, classe 1991, Federico Fornaro, trentenne friulano, Massimiliano Chiarandon e Angela Cuffari anche lei nata nel 1991.

Una felice case history a conferma che l’alleanza tra scuola e imprese è un asset strategico per l’occupazione giovanile: Elifriulia, a oggi, conta infatti tre collaborazioni in questo senso, in quanto partner dell’Isis A. Malignani, dell’Isis Nautico-Galvani di Trieste, con il riconoscimento della parte teorica della licenza di pilota privato (Ppl) e di pilota di linea (Atpl), e dell’Istituto A.di Rudinì srl di Palermo che offre ai propri allievi la possibilità di frequentare i corsi per l’ottenimento della licenza di volo di pilota privato (Ppl), per elicottero e aeroplano.

Considerate le stime della Boeing che prospettano entro il 2036 la domanda di 637 mila nuovi piloti per il trasporto commerciale nelle aree dell’Asia-Pacifico (235 mila piloti), Nord America (117 mila piloti), Europa (106 mila piloti), Medio Oriente (63 mila piloti), Africa (24 mila) e Russia-Csi (22 mila piloti), Elifriulia può essere una realtà importante per l’occupazione; la garanzia di una formazione di qualità è dimostrata dall’impiego in tempi brevi, solitamente entro l’anno, degli allievi che hanno ottenuto la licenza di pilota commerciale. L’impegno costante nello studio e nell’addestramento è riconosciuto dalla stessa Elifriulia, che nell’ultimo anno ha assunto due allievi fra i più meritevoli inserendoli nell’organico aziendale. Opportunità già proposta in passato ad un allievo che, ottenuta la licenza commerciale inizialmente è stato impiegato come Istruttore di teoria, ad oggi è Istruttore di Volo di elicottero.

«Abbiamo registrato un forte incremento nell’attività della scuola di pilotaggio – commenta l’ad di Elifriulia Federica Dal Cin - che si è quintuplicata, con tanto di apprezzamenti da parte dell’Enac». Oltre ai corsi di pilotaggio, Elifriulia ha sviluppato in maniera significativa anche il settore dei droni: partner ufficiale di Italdron, è abilitata all’erogazione di corsi Very Light e Light per multicottero con addestramento basico, critico e conversioni. Dal mese di maggio ripartono i corsi della Scuola Volo per pilota privato elicottero-aereo e per pilota professionista elicottero, aereo, droni. Sabato 18 Maggio alle ore 10 si terrà l’incontro presso la sede di Ronchi dei Legionari, in piazzetta Luigi Coloatto 1, occasione nel quale verrà presentato il nuovo corso per l’ottenimento della licenza Ppl, primo step utile per chi volesse intraprendere la carriera professionale da pilota di elicottero e aereo, o per chi volesse semplicemente realizzare il proprio sogno di volare come pilota.