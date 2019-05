Nuovo volo dal Trieste Airport: a ottobre decolla il volo per Malta

RONCHI DEI LEGIONARI - L’offerta di voli di Trieste Airport si arricchisce di una nuova tratta. Dal 27 ottobre Ryanair opererà il collegamento per Malta, con due voli settimanali da e per lo scalo regionale. I voli (della durata di 2 ore) partiranno ogni mercoledì alle 18.25 e domenica alle 16.10 da Trieste.

I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e anche sulla nuova piattaforma web sul sito dell’aeroporto. L’arcipelago del Mediterraneo entra così a far parte del network del Trieste Airport, che già comprende 25 destinazioni in Italia e in Europa.

Grazie alla nuova rotta i passeggeri potranno visitare le meraviglie offerte dall’isola come il Grandmaster's Palace, capolavoro del XVI secolo che ha anche ospitato il Parlamento maltese fino al 2015, godere della vita notturna della capitale o delle spiagge incantate di Gozo.

Come recentemente annunciato Trieste Airport ha programmato con Ryanair la progressiva apertura di nuove rotte nel prossimo triennio. Il nuovo collegamento da e per Malta è parte di questo programma e si aggiunge ai collegamenti operati dalla compagnia irlandese su Londra, Valencia, Catania e Bari.