Martello e cacciaviti occultati in macchina, denunciati due cittadini rumeni

GORIZIA - la polizia di stato di Gorizia ha denunciato due cittadini rumeni per il reato di 'porto di armi od oggetti atti a offendere'. L’attività, effettuata da personale della squadra volante della locale questura, ha avuto inizio nella mattinata di ieri, 23 maggio, quando un equipaggio in servizio di controllo del territorio ha notato un’autovettura sospetta intenta a percorrere via Italico Brass.

Il fatto

Dopo aver fermato il veicolo gli operatori della questura hanno proceduto ad un controllo approfondito dell’abitacolo, rinvenendo dei cacciaviti e un martello occultati all’interno di uno scomparto. I due occupanti, entrambi di 42 anni, sono risultati già noti alle forze dell’ordine e, pertanto, sono stati accompagnati in questura per i successivi approfondimenti. Al termine degli accertamenti i due cittadini rumeni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 4 della l. 110/75, mentre il martello e i cacciaviti sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale. Il Questore di Gorizia, all’esito dell’attività, ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Gorizia per tre anni a carico dei due indagati, la cui posizione è attualmente al vaglio dell’ufficio immigrazione.