Ronki ‘n’ Roll, arriva la quinta edizione!

RONCHI DEI LEGIONARI - Il festival dedicato al mondo del rock è giunto alla quinta edizione e si terrà, come le ultime quattro nel campo di sfogo dell'ASD Calcio Ronchi dal 30 maggio al 2 giugno.

L'EVENTO - La manifestazione, con ingresso completamente gratuito, ha come scopo quello di promuovere la musica originale (no cover band) di artisti provenienti da tutto il Triveneto e vicina Slovenia ed è divisa in 4 serate che vanno dal giovedì alla domenica. «Se le altre serate prevedono artisti nazionali ed internazionali" ci racconta Davide Benes, uno degli organizzatori «la domenica, che è il giorno clou, sarà così dedicata: dalle 16 alle 18 artisti hip-hop locali si sfideranno in un contest di improvvisazione, dalle 18 alle 20 come consuetudine si svolgerà il contest delle band e dalle 21 alle 23 due gruppi che chiuderanno l’edizione 2019. Quest’anno, data l’enorme richiesta, abbiamo voluto selezionare 5 meritevoli band under 30 che daranno il meglio di sé di fronte ad una giuria composta da personalità importanti a livello musicale per aggiudicarsi tre ambiti premi; anche quest’anno toccherà a Simone D’Eusanio (polistrumentista, violinista di Gianni Morandi, tra gli altri!), Max Bonanno (cantautore e già nella band di Elisa), Piero Pattay (lead vocal dei Fist of Rage ed una delle voci hard più interessanti del Triveneto) e Massi Boscarol (critico musicale) incoronare l’erede di Nikk & the bad boys, vincitore 2018».

METAL - Quest'anno inoltre RnR avrà il piacere di ospitare il sabato due grossissime band italiane di Power metal: Temperance e Perpetual Fate, rispettivamente da Roma e Padova al ritorno da altrettanti estenuanti tour europei. il venerdì invece sarà dedicato come da consuetudine alla musica reggae/dub con R.Esistence in Dub da Udine (che in agosto saliranno sul palco principale dell’ Overjam a Tolmin) e Groovement Project da Monfalcone. Le altre band che si susseguiranno saranno i nostrani Borascura, i giovanissimi friulani Hanger Theory, gli sloveni HairX, i promettenti cantautori Margherita, Lewisland, Woodnite e gli hard rockers Fist Of Rage in veste acustica. Il tutto condito dal Dj set vinilico di Disco Mannaro e di King Lion I. Le serate al Ronki’n’Roll sono strutturate come quelle dei grandi festival e in quest’edizione sono state stampate anche le magliette con logo. La ristorazione delle serate sarà a cura dei ragazzi del Bar In Piazzetta che si trasferiranno eccezionalmente dalla loro sede di via Roma al campo di calcio. Organizzazione a cura dell'associazione culturale DoremifArte con patrocinio del Comune di Ronchi dei Legionari.

