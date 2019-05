Piazza Goldoni: grave rissa tra ragazzi pakistani e kosovari

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per rissa aggravata quattro cittadini pakistani, di cui un minore, resisi protagonisti nel tardo pomeriggio del 24 maggio dapprima di una discussione, sfociata successivamente in rissa, con atri ragazzi, probabilmente kosovari.

Il fatto

Si tratta di S.A. e di I.A.R., nati nel 2000, di I.U. nato nel 2001, e di un minorenne. I primi attriti fra i due gruppi sono sorti all’interno di un locale di piazza Goldoni a causa di presunti furti di cellulari e di monili e della pretesa di restituzione degli stessi. La discussione è proseguita all’esterno e sono comparse bottiglie e bastoni. I contendenti si sono diretti verso largo Barriera continuando nelle loro azioni violente. Personale della Polizia Locale presente in zona è stato prontamente coadiuvato dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura e in via Madonnina sono stati fermati e identificati i quattro pakistani, mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi. Sono state prestate le prime cure sanitarie a S.A., che aveva con sé un bastone e che presentava una ferita all’addome, e a I.U., in stato di semi incoscienza e con escoriazioni e lividi agli zigomi e al volto. I due sono stati accompagnati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dal quale si sono allontanati poco dopo, mentre il minore è stato affidato a una struttura di accoglienza. Sono in corso ulteriori indagini per far luce sull’episodio.