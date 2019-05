Domenica 26 maggio arriva 'Ucej - Il canto degli uccelli'

GORIZIA - Un trio con strumenti di legno, una sonorità ricca e profonda, in uno speciale programma musicale dedicato al canto degli uccelli. Ouverture, la ricca stagione di eventi organizzata da Palazzo Coronini Cronberg nel contesto del suo meraviglioso parco con il supporto della Fondazione Carigo e la collaborazione di Circolo ControTempo, Consorzio Tutela Vini Collio e Cta, prosegue domenica 26 maggio alle 19.30 con il quartetto Ultramarine ne 'Ucej - Il canto degli uccelli': un appuntamento unico nel suo genere, che vede la presenza dello straordinario cocchiolatore (imitatore degli uccelli) Camillo Prosdocimo, pluricampione europeo, il quale interagirà con i musicisti come un vero cantante. Le musiche sono state espressamente scritte da Daniele D’Agaro, basate sulle trascrizioni dei canti del tordo bottaccio, dell’allodola, della civetta e di altri uccelli. Oltre allo stesso D’Agaro (clarinetti), si esibiranno Denis Biasion (chitarra, banjo), Luigi Vitale (marimba, percussioni) e Alan 'Gurga' Purves (batteria e percussioni).

La visita guidata

Al termine del concerto, che in caso di maltempo si terrà al Kulturni dom di via Brass 20, sarà offerto ai partecipanti un assaggio di vini a cura del Consorzio Tutela Vini Collio. I biglietti, che costano 15 euro, sono in prevendita su Vivaticket. Acquistando un biglietto si potrà partecipare a soli 3 euro alla visita guidata alla mostra 'L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini', che si terrà alle 16.30 di domenica stessa. La prenotazione è obbligatoria chiamando la Fondazione Coronini al numero 0481.533485 o scrivendo all’indirizzo info@coronini.it . Concerti, degustazioni, passeggiate teatrali, ma anche visite tematiche: tutto questo nella splendida cornice del parco Coronini Cronberg.

Il futuro

I prossimi mesi saranno quanto mai vivaci per l’omonima Fondazione, che ospiterà una lunga e variegata serie di eventi musicali, teatrali e culturali, organizzati in collaborazione con numerose realtà del territorio, con l’intento di coinvolgere e avvicinare un sempre maggior numero di persone. Fondamentale il supporto della Fondazione Carigo, il cui contributo concesso grazie al bando a invito permetterà alla Fondazione Coronini di promuovere molte delle iniziative culturali in programma. Si tratta per l’esattezza di sette concerti, tre dei quali organizzati in collaborazione con il Circolo ControTempo con assaggio vini a cura del Consorzio Tutela Vini Collio, e di sei passeggiate teatrali promosse dal Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia. Il progetto di valorizzazione turistica dei parchi di Gorizia Il progetto vuole essere il punto di partenza di un percorso di valorizzazione anche turistica dei parchi di Gorizia in sinergia anche con quello del castello di Cronberg (antica residenza dei conti Coronini). A partire dal prossimo anno il programma sarà ulteriormente ampliato ed arricchito con l’inserimento in circuito del Giardino Viatori ed iniziative di promozione dei parchi cittadini in manifestazioni nazionali e internazionali. La rassegna proseguirà sabato 22 giugno con Giulio Chiandetti in 'Universo Buenos Aires' mentre venerdì 28 giugno si esibirà la Rainbow of Magic Harps a cui seguirà domenica 30 giugno il gruppo Boogie Nuts, che proporrà il 'Concerto d’estate'. Martedì 9 luglio sarà la volta della Gorizia Guitar Orchestra mentre giovedì primo agosto il parco (o il Kulturni dom) accoglierà il gruppo vocale Freevoices, sempre con accesso ridotto alla mostra per i possessori del biglietto (prevendita online su Vivaticket). I concerti non saranno solo l’occasione per godere di buona musica nella suggestiva cornice verde del parco, ma anche per assaporare pregiati vini negli assaggi finali proposte dal Consorzio Tutela Vini Collio. Il Cta di Gorizia proporrà invece dal 2 all’8 settembre 'Il gatto con gli stivali', sei passeggiate teatrali nel parco con inizio alle ore 16.30 (biglietto € 3,00).