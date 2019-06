Torna a Gorizia Musica dal Mondo - Glasbe Sveta

GORIZIA - Nel territorio di Gorizia e Nova Gorica, fra due nazioni in un territorio unito dalla musica, viene organizzato il festival Musica dal Mondo - Glasbe Sveta. Dietro le quinte, a dirigere le fasi organizzative e artistiche il circolo Controtempo di Cormons (GO) e Glasbe sveta ( per la controparte slovena sotto la direzione di Tadej Stolić – presidente associazione Kud Morgan). Un calendario denso di appuntamenti per un pubblico che può contare, oltre agli appuntamenti già in agenda, i famosi «fuori rassegna» ovvero incontri musicali in locali pubblici e non-luoghi che scelgono di trasformarsi in veri jazz club per l'occasione. Molti appuntamenti in calendario vengono completati da collaborazioni prestigiose sul territorio che sostengono da anni con Controtempo e che rappresentano un tessuto di relazioni importanti per veicolare i valori di unione fra istituzioni pubbliche e private. Menzioniamo, fra gli altri: l’associazione Kud Morgan, il Comune di Gorizia, Il Ministero per la cultura della Repubblica Slovena, il Comune di Nova Gorica, il Goriški Muzej e il Consorzio Tutela Vini del Collio.ùFra gli artisti di spicco nel programma dei concerti in Italia, il più famoso trombettista italiano Enrico Rava, che si esibirà il 2 giugno all’Auditorium della Musica friulana, Makaya McCraven in programma per il 4 luglio al Teatro Verdi e Kamasi Washington 9 luglio, sempre al teatro Verdi di Gorizia.

PROGRAMMA

2 giugno - Gorizia, Auditorium, via Roma 23 Enrico Rava «Special Edition»

4 luglio - Gorizia, Teatro Verdi, via Garibaldi 2A Makaya McCraven (Usa)

9 luglio - Gorizia, Teatro Verdi, via Garibaldi 2A Kamasi Washington (Usa)

31 luglio - Grad Castello Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica, Slovenia Šukar ft Zoran Prendin & Magnifico

1 agosto - Grad Castello Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica, Slovenia Grupo Compay Segundo da Buena Vista Social Club (Cuba)

6 agosto - Grad Castello Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica, Slovenia Huun-Huur-Tu (Tuva, Russia).