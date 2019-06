Scivola mentre tenta di raggiungere la spiaggia: interviene il Soccorso alpino

TRIESTE - Un uomo residente in Friuli Venezia Giulia, S.Q. di trentasei anni, è caduto procurandosi una forte contusione al ginocchio mentre scendeva alla spiaggia di Barcola-Sistiana, a Porto Piccolo.

Scendendo lungo i gradoni in pietra è scivolato impattando forte su questi ultimi e non riuscendo più a proseguire né in salita né in discesa autonomamente.

A recuperarlo sono stati cinque tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Trieste scendendo a piedi, caricandolo in barella e consegnandolo al porto all'autoambulanza.