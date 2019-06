Europei Under 21, Trieste diventa la casa delle 12 nazionali

TRIESTE - In onore delle 12 nazionali che partecipano al Campionato Europeo Uefa Under 21, la città di Trieste ha allestito in 12 punti della città altrettanti totem che costituiscono una sorta di 'casa' per le 12 nazioni.

Sulle pareti del totem la bandiera del Paese e il calendario dell'Europeo che ogni giorno verrà aggiornato con il risultato delle partite, in modo che tutti possano seguire fino alla finale del 30 giugno le nazionali coinvolte.

Questi punti informativi si trasformeranno più volte al giorno per raccontare lo spirito che porta questa competizione: rispetto per gli avversari e conoscenza dei loro Paesi grazie al progetto della Figv #tifiamoEuropa #WeAreYourope

Quotidianamente verranno suonati dal vivo dai musicisti Irena Cristin e Tommaso Bisiak l’inno Europeo e gli inni delle 12 nazioni, grazie alla collaborazione con la Casa della Musica. Nelle giornate delle partite del Girone B, concerti di musiche popolari di Austria, Germania, Danimarica e Serbia allieteranno i totem dedicati alle 4 nazioni. Inoltre i bambini avranno a disposizione laboratori di pop-art per costruirsi porte da calcio con le quali giocare a casa.

Ricordiamo che i biglietti per assistere alle partite sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket. Biglietti a 1 euro per tutti gli studenti in possesso di coupon (cartaceo o digitale, basta scaricare la App We are Yourope) e ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore giovanile scolastico. Per prenotarsi basta telefonare alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.euCon l’occasione ricordiamo a tutti di conservare il biglietto di Triestina-Pisa: non soltanto come ricordo, ma anche perché a partire da lunedì 10 giugno sarà valido come coupon per acquistare a prezzo ridotto i biglietti delle partite dell’Europeo UEFA Under 21. Gli oltre ventimila spettatori che questa sera saranno sugli spalti del 'Nereo Rocco' potranno presentarsi con il loro biglietto - che non sarà ritirato: chi vuole tenerlo come souvenir può farlo - e per ogni tagliando avranno diritto ad acquistare fino a 4 biglietti per ognuna delle 21 partite dell’Europeo (anche tutte, volendo) a prezzo ridotto: 5 euro per gli adulti e 1 euro per tutti gli Under 21 per un posto in tribuna. Il biglietto di Triestina-Pisa si potrà convertire in biglietto per l’Europeo presso tutti i punti vendita Vivaticket, al gazebo della Triestina in piazza Borsa e nella sede del Centro Coordinamento Triestina Club.