Concerto e colazione gourmet per il solstizio d'estate

GRADO - La giornata del 21 giugno - solstizio d’estate - a Grado, inizierà in una maniera davvero unica con il Concerto al 'sorgere del sole' nello splendido scenario del mare dell’isola d’oro. 'Musica a 4 Stelle' aprirà così, infatti, la sua 35esima stagione all’insegna della grande musica (dalle 4 del mattino), con solisti e orchestre provenienti da tutto il mondo che si esibiranno nelle più belle locations dell’isola, partendo proprio dalla suggestiva rotonda sul mare di riva Nazario Sauro, con un format che viene apprezzato in tutto il mondo, ovvero il piacere di entrare nel vivo dell’estate ascoltando le note beneauguranti all’alba, seduti sugli scogli della passeggiata a mare e con il primo caffè del giorno tra le mani.

Le migliori colonne sonore

Per l’occasione si esibirà la 'Movie Chamber Orchestra', uno straordinario ensemble che eseguirà le più famose colonne sonore del cinema, in particolar modo quelle di Ennio Morricone, introdotte da Leonardo Tognon. L’orchestra è composta da musicisti di altissimo livello impiegati costantemente nelle produzioni cinematografiche e, quindi, garanzia della qualità di esecuzione. In particolar modo due componenti (Elena Borgo e Giorgio Tortora) hanno inciso e, successivamente, sono stati premiati al Festival di Cannes per la colonna sonora del film vincitore 'In the Mood for Love' (2000) di Kim Kar Way e, da allora, presenti in molte e importanti produzioni internazionali.

Colazione in riva al mare

A seguire, alle 5, al bar Numero Uno, in Spiaggia Git, il Consorzio Grado Turismo e la Git Spa, serviranno una ricca colazione dolce e salata in riva al mare, per salutare l’arrivo dell’estate (per info e prenotazioni: 0431.80383). La manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Grado con l’assessore alla cultura Sara Polo in prima linea, inaugurerà altresì il calendario generale di 'Musica a 4 Stelle', quanto mai ricco di eventi a livello mondiale.

Musica a 4 Stelle

A tale proposito si segnala il ritorno della nuova edizione del concerto intitolato 'La magia dell’Ottavino' che vedrà protagonista un vero fuoriclasse dello strumento, Nicola Mazzanti, oltre al celebre quartetto 'American Free Stamp quartet' che eseguirà uno dei brani di più alta spiritualità di ogni epoca, ovvero 'Quartetto per la fine dei Tempi' (1941) che Olivier Messiaen compose nel campo di concentramento di Görlitz. Oltre alle scatenate violiniste di ArTime Quartet & Fusion Orchestra, un gruppo che rilegge i grandi classici musicali in chiave moderna, vi sarà un susseguirsi di ben quindici eventi davvero interessanti. Come al solito, gli appuntamenti saranno tutti a ingresso libero grazie al determinante contributo del comune di Grado, della Fondazione Carigo e della regione Fvg.