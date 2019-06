Crollo di una palazzina in centro: il bilancio è di 2 morti

GORIZIA - Sono due i morti accertati in seguito al crollo di una palazzina in viale XX Settembre, a Gorizia. I vigili del fuoco, poco dopo le 9, hanno estratto dalle macerie i corpi di due persone. Questo il tweet apparso sull'account ufficiale dei pompieri: «#20giugno 9:00, palazzina crollata #Gorizia: estratti dalle macerie i corpi senza vita di due persone. Proseguono le ricerche di una terza segnalata come dispersa. Squadre #usar e #cinofili #vigilidelfuoco al lavoro".

Non è ancora certo che la terza persona, il compagno di una selle vittime accertata, si trovasse in casa al momento dello scoppio. Come già detto, la deflagrazione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino, a causa di una fuga di gas.

Sul posto stanno operando decine di soccorritori e forze dell'ordine.