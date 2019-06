Fedriga: «Inaccettabile che nel 2019 si muoia per una fuga di gas»

GORIZIA - Giovedì mattina il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ha relazionato al Consiglio regionale in merito al crollo della palazzina avvenuto in viale XX Settembre, a Gorizia.

«Si stanno accertando le cause della fuga - ha detto Fedriga - e si sta verificando la staticità delle palazzine adiacenti in quanto danneggiate anch'esse. Esprimo tutta la vicinanza della Regione ai parenti delle vittime e cercherò di capire cosa abbia causato questa tragedia, perché è assurdo e inaccettabile che nel 2019 si muoia per una fuga di gas».

Il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin ha quindi chiesto all'Aula di rispettare un minuto di silenzio.