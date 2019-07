Ein Prosit 'sbarca' a Grado dal 12 al 14 luglio

GRADO - Quarta edizione di Ein Prosit Grado, dal 12 al 14 Luglio 2019: la rassegna enogastronomica in 'grado' di richiamare migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in particolare da Austria, Slovenia e Croazia. Un appuntamento ormai consolidato e un format, quello di Ein Prosit Grado, tra i più riconosciuti e apprezzati dagli addetti ai lavori ma anche dagli appassionati di tutta Italia.

Saranno una quarantina gli appuntamenti complessivi, di assoluto livello, che saranno proposti nelle tre serate, tra cene stellate, degustazioni guidate ed incontri con oltre 70 tra i più importanti produttori del panorama enogastronomico italiano e internazionale.

Mostra assaggio clou della manifestazione

Momento principale della manifestazione sarà la 'Mostra assaggio' di venerdì 12 e sabato 13 luglio che si terrà presso la Diga e il Lungo Mare Nazario Sauro. Dalle 19 alle 24 il visitatore potrà degustare quattro tipologie di vino bianco, fermo o spumantizzato, presentato da ogni azienda, oltre a poter assaggiare le varie specialità gastronomiche degli espositori. Sarà presente inoltre un piccolo spazio dedicato ad alcuni ristoratori selezionati della zona: presso l’ 'Isola del Gusto' ci sarà la possibilità di assaggiare il menu pensato e proposto in occasione della manifestazione.

Luigi Taglienti (Lume), Eugenio Boer (Bu:r), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Giuseppe Iannotti (Krèsios), Gianfranco Pascucci (Pascucci al Porticciolo), Nicola Portinari (La Peca), e Wicky Priyan (Wicky’s), saranno invece i protagonisti degli 'Itinerari del Gusto': cene in ristoranti gradesi selezionati durante le quali gli chef proporranno i piatti della loro cucina abbinati ai grandi vini del Friuli Venezia Giulia, permettendo in tre serate di poter apprezzare la cucina italiana nella sua massima espressione.

Le parole dell'assessore Bini

Tra gli appuntamenti più richiesti dal pubblico di Ein Prosit ritornano anche le 'degustazioni guidate' su Champagne e tante altre chicche enologiche e gli Incontri & Seminari, laboratori gastronomici, incontri ed appuntamenti con alcuni degli interpreti della cucina italiana e del mondo enogastronomico in generale, con focus su particolari aspetti del panorama culinario italiano. Il programma completo è consultabile sul Sito Web www.einprositgrado.org

«Buona parte di chi sceglie il nostro paese, e di conseguenza anche il Friuli Venezia Giulia come meta per le proprie vacanze - dice l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini - lo fa in base all’offerta enogastronomica, cibo e vino, sempre più alta e di qualità. Ein Prosit, nelle sue due edizioni annuali, è il primo evento enogastronomico del Nordest ed è la manifestazione di eccellenza che non si limita a promuovere Udine e Grado, ma muove l’intero comparto turistico e della promozione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia».

«Vogliamo puntare su eventi enogastronomici di qualità come Ein Prosit - spiega il vicesindaco del Comune di Grado, Matteo Polo - partendo dall’assunto che il settore ‘food’ è tra le prime motivazioni che condizionano i turisti nella scelta del luogo in cui trascorrere le vacanze. La conseguenza è che anche l’immagine di Grado quale località che punta sulla ristorazione di qualità ne uscirà rafforzata, proprio perché attraverso questo tipo di manifestazioni si pone l’attenzione sul già elevato livello della proposta enogastronomici gradese».

Tutti gli appuntamenti