Torna a Gorizia la 'Zombitalian run'

GORIZIA – Sabato 20 luglio Gorizia sarà invasa dagli Zombie: niente di preoccupante, se non che torna la Zombitalian Run, la corsa più spaventosa e adrenalinica che esista. Lo scorso anno, nella sua prima edizione cittadina, la manifestazione ha coinvolto circa 500 persone. Unico requisito richiesto ai partecipanti è la voglia di divertirsi: non servirà infatti un particolare allenamento e non ci saranno limiti di età. Seguendo un percorso che si snoderà per cinque chilometri nel centro e nei parchi cittadini i runner dovranno scappare per non farsi 'infettare', evitando di farsi toccare dagli zombie che saranno in agguato lungo il tracciato. Chi sceglierà di correre indosserà una maglietta bianca con bersagli sulla schiena, che gli zombie dovranno sporcare con le mani usando della speciale vernice rossa. L’obiettivo non sarà arrivare primi, ma arrivare vivi, cioè raggiungere il traguardo con il minor numero possibile di bersagli colpiti. La regia della manifestazione è della Events Raiders di Modena, che per Gorizia si avvale della collaborazione della Smilevents, nell’ambito della quarta edizione del maxi contenitore di eventi Vittoria d’estate, promosso in collaborazione con il Comune e con il sostegno di BancaTer.

La formula sarà quella collaudata ma il percorso è stato cambiato rispetto al 2018. Con partenza e arrivo sempre in piazza Vittoria, i partecipanti dovranno uscire indenni da via Mameli, via Santa Chiara, viale XX Settembre, passaggio Zamenhoff, parco della Valletta del Corno, via Brass, via Cadorna, Giardini Pubblici, Corso Verdi, via Garibaldi, via Mazzini, via delle Monache, via Rastello, via Cocevia, viale D’Annunzio, Borgo Castello, piazzale Seghizzi, ancora viale D’Annunzio, le piazze Cavour e Sant’Antonio, via Lantieri, il parco dell’Università di via Alviano, via del Colle, Salita Monteverde, via Giustiniani e Galleria Bombi. La corsa partirà alle 18.30 da piazza Vittoria appunto, dove sarà posizionato anche il traguardo con annessa Area Anticontaminazione. Lungo il percorso saranno predisposte anche delle Save zone, ovvero aree in cui i partecipanti si potranno fermare per prendere fiato e bere senza il timore di essere contaminati. In piazza Vittoria il villaggio degli Zombie aprirà già dalle 10 del mattino, dando la possibilità ai partecipanti di farsi truccare a dovere. Sarà presente anche uno stand di Buondì Motta che darà la possibilità ai partecipanti di stampare foto e selfie per avere un ricordo della giornata.

Ispirata all’evento che si è svolto a Baltimora nel 2012 'Run for your lives zombie', la ZombItalian Run è stata ospitata finora in Italia dal Modenese oltre che da Gorizia, coinvolgendo runner e appassionati del mondo zombie e di horror provenienti da tutta Italia. Per avere maggiori informazioni, leggere il regolamento e iscriversi si possono consultare il sito www.zombitalianrun.com e la pagina Facebook www.facebook.com/zombitalianrun. Superare le proprie paure, fare attività fisica in compagnia e abbinare passione cinematografica, fumettistica e dei videogame allo sport sono i punti forti della manifestazione. Un ulteriore motivo per cui partecipare è che ZombItalian Run Gorizia 2018 sosterrà 'La Lega del Filo d’Oro di Modena'.