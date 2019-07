Si tuffa nel torrente e batte la testa: soccorso un 17enne in Val Rosandra

SAN DORLIGO DELLA VALLE - La stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico ha recuperato intorno alle 18 di domenica un diciassettenne di Trieste in Val Rosandra. Il ragazzo si era tuffato nel torrente omonimo impattando con la testa su un masso e procurandosi una ferita al capo e un forte trauma cranico. L'incidente è avvenuto tra il Rifugio Premuda e la cascata in prossimità della chiesetta, in un sito ricco di pozze e frequentato dai giovani.

Raggiunto dai tecnici del soccorso e dal personale medico dell'ambulanza, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto, sistemato sulla barella spinale e poi sulla portantina. Per non percorrere tutto il torrente in discesa si è deciso di trasportarlo per un tratto in salita fino alla strada soprastante e per questo si è reso necessario assicurare la portantina e i tecnici con le corde di sicurezza. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.

All'intervento, scattato intorno alle 16, hanno preso parte una decina di tecnici. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel recupero per aiutare la risalita nell'ultimo tratto.