Dopo l'esperienza ad Amici, Tish di scena nella 'sua' Gorizia

GORIZIA - Dal palco del talent show per eccellenza, Amici, che l’ha consacrata tra le giovani cantanti più ricche di talento del momento, alla città in cui è cresciuta e che sente sua a tutti gli effetti. Tish terrà un concerto a Gorizia: l’appuntamento è per giovedì 25 luglio alle 21 nel parco Coronini. Una serata in cui tanti speravano da quando Tish è arrivata a un passo dalla finalissima di Amici conquistando la ribalta nazionale e affascinando innumerevoli fan, e che ora finalmente sarà realtà. Artefice dell’iniziativa l’associazione Smilevents, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Gorizia. In scaletta ci saranno sia le canzoni del suo primo lavoro, 'Tish', come 'Casinò', 'You make me vomit' e 'How can you live', sia delle cover, tra cui quelle proposte ad Amici, ma non solo. Accanto a lei ci sarà il chitarrista Eugenio Cattini, che la affiancherà anche nel tour in programma dall’autunno. Tanta musica quindi, ma non solo, perchè prima e dopo il concerto ci sarà anche modo di saperne di più su Tish. L’appuntamento, ospitato appunto dal suggestivo parco di viale XX Settembre grazie alla disponibilità della Fondazione Coronini, sarà a ingresso libero.

Al momento Tish fa la spola tra Gorizia e Milano, dove è all’opera per la preparazione del suo nuovo disco. «Gorizia la sento a tutti gli effetti come la mia città. Sono veramente felice di fare questo concerto: sono una persona piccola proveniente da una città non certo grande, ma penso di aver fatto un’esperienza importante e voglio condividere con gli altri queste mie emozioni», ha raccontato. Un concerto che intende essere un regalo alla città, rimarca il sindaco, Rodolfo Ziberna: «Questa serata sarà un atto dovuto per un’artista emergente che ha affascinato ed emozionato il pubblico conquistando una ribalta nazionale. Una cantante cresciuta a Gorizia, il cui legame con la città è fortissimo. Abbiamo quindi voluto fare un regalo ai suoi innumerevoli fan e a tutta Gorizia».

Tish, nome d’arte di Tijana Boric, 18 anni, nata nella Repubblica serba, è cantante e musicista. Poliglotta, in quanto parla cinque lingue, fa musica da quando aveva quattro anni. Oggi suona ben cinque strumenti: pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Come i suoi fan ben sanno, e come hanno imparato gli spettatori del talent condotto da Maria Defilippi, non si mostra mai a nessuno senza i due puntini neri che si disegna tutti i giorni sul volto con l’eyeliner. La sua passione per il canto deriva da una recita alle scuole medie: in quel momento Tish ha scoperto il talento che poi l’ avrebbe contraddistinta. Nella scuola di Amici è infatti subito emersa per la sua bravura nel canto e soprattutto per la sua voce e per il suo stile unico. «Sono cresciuta facendo musica – ha confessato ad Amici casting –, è qualcosa che mi accompagna da tutta la vita. Mi rende sicura. Io penso che Amici possa arricchirmi di più perché nel corso degli anni ho studiato, ho fatto musica, ma qui dentro mi prepareranno all’attualità». E da Amici Tish è uscita a testa alta: l’avvincente sfida tra i cinque semifinalisti ha decretato la sua eliminazione, ma ha comunque, incassato i complimenti di tutti i professori oltre alla vittoria del premio Tim Music.