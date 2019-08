Crolla il pontile dello stabilimento balneare Ausonia

TRIESTE - I vigili del fuoco sono intervenuti sabato mattina nello storico stabilimento balneare Ausonia, lungo le Rive della città, per il crollo di un pontile che correva al lato della piscina.

La struttura, che affondava i piloni nell'acqua di mare, è crollata per una lunghezza di alcuni metri finendo, appunto, in mare. Il fatto è accaduto intorno alle ore 9.40 in Riva Traiana 1 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste che hanno messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

Pochi giorni fa è crollato il tetto di un impianto con piscina distante pochi metri e soltanto il fatto che fosse chiusa al pubblico ha evitato una tragedia.