Esodo estivo: la situazione peggiore alla barriera del Lisert

TRIESTE - Code di 6 chilometri sull’autostrada A4 in uscita alla barriera di Trieste Lisert: Autovie Venete, in stretta sinergia con il Centro Autostradale Operativo della Polizia Stradale, ha, così, attivato il bypass verso Villesse.

Verso le 14 e 30, come prevede il protocollo operativo, i veicoli sono stati obbligatoriamente re-indirizzati verso la A34 Villesse-Gorizia. Una misura che viene adottata proprio per alleggerire una direttrice quando i flussi crescono velocemente e rappresentano una criticità. In questo caso l’obiettivo è quello di alleggerire il tratto da Redipuglia al Lisert che aveva raggiunto i 6 chilometri di coda.

Sempre in direzione Trieste sulla A4 il traffico rimane sostenuto, ma le code – alle ore 15 presenti a tratti tra Portogruaro e il nodo di Palmanova - si stanno riassorbendo. Così anche è tornata regolare la circolazione tra Terraglio e bivio A57/A27 in direzione Trieste. Non si registrano, infine, incolonnamenti o rallentamenti nei piazzali dei 'caselli balneari'.