Despar: distribuite borracce ai dipendenti per eliminare la plastica

TRIESTE - Il profondo legame di Despar con il territorio in cui è presente e opera non permette all’azienda, di rimanere indifferenti davanti a questioni sempre più attuali come la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità. Da anni l’attenzione di Despar è focalizzata su questi temi: innanzitutto attraverso la definizione di una politica ambientale ben precisa, che orienta le scelte aziendali in tema di sostenibilità. Nel 2013 per la prima volta era stata ottenuta la certificazione Uni En Iso 14001 e ogni anno viene esteso il perimetro di punti vendita in cui si raggiunge questa certificazione. Tutto ciò perché Aspiag è un’azienda che crede di poter dare, come organizzazione, contributi ed esempi concreti a un tema che ci tocca sempre più da vicino.

Due delle ultime iniziative realizzate riguardano nella battaglia per la riduzione dell’inquinamento da plastica; innanzitutto la partnership con Barcolana, che quest’anno si presenta con un progetto, 'dalla pARTE del mare', che sostiene, attraverso l’arte, la raccolta differenziata delle plastiche. Sono stati messi a disposizione nei punti vendita di Trieste aderenti all’iniziativa, dei raccoglitori per contenitori e tappi di plastica che saranno riutilizzati per creare un’opera d’arte, il 'sardon Alice'. Quest’opera sarà esposta per tutta la durata della manifestazione Barcolana; in questo modo si renderà visibile l’impegno delle persone e la trasformazione dello scarto in bellezza. Sostenere questa attività rafforza il nostro messaggio di attenzione all’ambiente e ci permette di farci portavoce di un tema che per noi è di fondamentale importanza. La seconda attività riguarda i collaboratori hanno trovato (o stanno per trovare) sulle loro scrivanie delle borracce Bpa free e 100% riciclabili personalizzate con il logo; inoltre sono stati installati nelle zone ristoro della sede degli erogatori di acqua microfiltrata e refrigerata, eliminando dai distributori automatici le bottiglie di plastica. Nella mensa aziendale, inoltre, i bicchieri di plastica sono stati sostituiti da quelli di carta ad uso alimentare, meno inquinanti e con inferiore impatto ambientale. L’intenzione è ovviamente quella di estendere questa iniziativa a tutti i collaboratori delle altre sedi e dei punti vendita.

«Quando un’azienda è, come lo siamo noi, profondamente legata al territorio in cui opera, è fondamentale intervenire con azioni concrete su temi che ci toccano così in profondità - dichiara Fabio Donà, direttore marketing di Despar -. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di avere intrapreso queste iniziative che non solo contribuiscono a sostenere e sviluppare il nostro territorio, ma ci aiutano anche a diffondere, attraverso le persone, il nostro messaggio di cura e di attenzione per l’ambiente».