Foibe, Matteo Renzi in visita con la famiglia a Basovizza

TRIESTE - L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visitato ieri la Foiba di Basovizza, sul Carso triestino, perché, «un Paese che non fa i conti con il proprio passato, non ha futuro», come ha scritto in un tweet ieri pomeriggio, postando anche alcune fotografie della sua visita. Nel tweet, Renzi spiega che ieri con la sua famiglia, è stato a Trieste e poi a Basovizza. «La tragedia delle foibe è stata per troppo tempo ignorata. Giusto che le nuove generazioni sappiano, conoscano, ricordino».

L'area turistica di Porto piccolo

Secondo quanto si è appreso, Renzi prima di visitare la foiba è stato nella lussuosa area turistica di Porto piccolo, lungo la costiera triestina, dove oltre un anno fa ha presentò un suo libro.