I Vigili del Fuoco triestini donano il sangue

TRIESTE - In questo periodo estivo in cui si riduce la disponibilità di sangue, plasma e piastrine negli ospedali a causa della fisiologica diminuzione delle donazioni, «abbiamo organizzato un gruppo di donazione e nella mattinata di oggi così come in quella di domani, una ventina di noi ha donato e donerà il sangue». Lo ha reso noto il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, Mauro Luongo, che questa mattina, all'Ospedale Maggiore, insieme con alcuni dei suoi uomini, ha scelto di rispondere all'appello dell'Associazione Donatori Sangue del capoluogo giuliano per fronteggiare l'emergenza sangue. «Un modo per dare l'esempio - ha commentato Luongo - e contribuire a diffondere la cultura della donazione».

