Malore in montagna: morta 82enne triestina

BELLUNO - Una donna triestina di 82 anni è morta, probabilmente per un malore, mentre faceva una passeggiata nella zona di Passo Monte Croce Comelico nel bellunese. La donna, ospite da anni di un albergo sul Passo e abituata a muoversi da sola, è stata vista l'ultima volta, ripresa dalle telecamere della struttura nel pomeriggio mentre usciva per una passeggiata.

Il decesso causato da un malore

Dopo averla attesa invano e avere richiesto inutilmente informazioni tra le sue conoscenze locali, è scattato l'allarme. Una decina di soccorritori ha quindi avviato la perlustrazione nell'area attorno all'albergo, per verificare i percorsi che portano a Malga Col Trondo e nelle vicinanze. Quando le squadre erano sulla via del ritorno le unità cinofile del Soccorso alpino ne hanno rinvenuto il corpo senza vita in località Lago Nero, il decesso è stato causato, probabilmente, da un malore. Sul posto anche i Vigili del fuoco.