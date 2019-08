Camion contro un cavalcavia a Gorizia, morto il conducente

GORIZIA - Un uomo di 55 anni, di Gorizia, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, attorno alle 9.30, lungo la strada regionale 117, nel comune di Gorizia. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il mezzo pesante condotto dall'uomo è finito autonomamente contro un cavalcavia.

L'autista è morto all'istante

Secondo una ricostruzione, la parte retrostante del mezzo, che ospita una gru, ha centrato l'infrastruttura mentre il camion si trovava già sotto il ponte, provocando un effetto leva che ha impennato la cabina fino a schiacciarla contro la parte superiore del manufatto. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Gorizia hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dall'abitacolo e per mettere insicurezza l'area dell'incidente. Nell'impatto è stata lesionata una trave del ponte, circostanza che ha portato a un'ordinanza di immediata chiusura della regionale 117 e dell'arteria di collegamento che utilizza il manufatto.