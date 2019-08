Monfalcone, preso il ladro di portafogli in spiaggia

MONFALCONE - Un uomo di 57 anni, residente in provincia di Gorizia, è stato arrestato sabato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Monfalcone per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia in servizio sulla spiaggia - la sorveglianza speciale era stata predisposta a seguito di alcune denunce di altri furti messi a segno a Ferragosto - subito dopo aver sottratto il portafogli di una bagnante.

Arrestato in flagranza di reato

Dopo aver aperto la borsa lasciata sotto l'ombrellone, l'uomo - pregiudicato per reati contro il patrimonio - ha preso il portafogli ed è fuggito. Ma è stato bloccato dagli agenti e arrestato in flagranza. Nel rito per direttissima che è stato celebrato ieri mattina il 57enne è stato condannato a 2 anni di reclusione e posto agli arresti domiciliari.