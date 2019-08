Serracchiani: «Ok dialogo Pd-M5s ma no a forzature»

TRIESTE - «L'avvio di un dialogo con i 5 Stelle, trasparente e che abbia presenti i nostri punti qualificanti, è nell'ordine delle cose del percorso della crisi. È molto positivo che il segretario Zingaretti abbia avuto il più ampio e preciso mandato a verificare le condizioni di un nuovo e diverso Governo. Ma è chiaro che il Pd non potrà accettare forzature di nessun tipo né accordi di breve respiro. Diciamolo chiaro: siamo pronti a fare la nostra parte per il bene del Paese, ma non a perdere la nostra anima per sopravvivere qualche mese». Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente dell'Assemblea nazionale del PD.

© Riproduzione riservata