Rapinano un passante in centro Trieste, arrestati due giovani

TRIESTE - Due giovani sono stati arrestati in centro città, dopo aver rapinato un passante. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora, in via delle Torri, verso le due: la vittima, stava rincasando, quando è stata avvicinata da due giovani, di 20 e 21 anni, che le hanno intimato di consegnare il denaro in suo possesso. L'uomo lo ha fatto poi però ha subito telefonato alla Polizia e, rimanendo in contatto telefonico con la Sala Operativa, ha seguito i giovani che nel frattempo si stavano allontanando.

Numerosi precedenti di Polizia

Due Volanti della Questura, giunte subito in zona, hanno bloccato gli aggressori, già gravati da diversi precedenti di Polizia. I due sono stati arrestati e chiusi nella Casa Circondariale.