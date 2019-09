Incendio in un appartamento di viale Miramare

TRIESTE - Un incendio è divampato poco prima delle 10 in un appartamento al terzo piano di un condominio di viale Miramare a Trieste, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale con tre mezzi e l'autoscala, la Polizia di Stato e la Polizia locale, che ha chiuso un tratto del viale per permettere le operazioni di spegnimento.

Cinque persone in ospedale

Sedici persone sono state evacuate; cinque persone, tra cui un minore, sono state portate in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in gravi condizioni. A quanto si apprende,nell'appartamento da cui sono partite le fiamme, gestito dall'Ics Consorzio italiano solidarietà - Ufficio rifugiati, vivono due famiglie - quattro adulti e quatto minorenni - rispettivamente di nazionalità irachena e pachistana. Quando è divampato l'incendio una delle due famiglie dormiva. Ad accorgersi delle fiamme sarebbe stato un bambino, appartenente all'altro nucleo, che ha dato l'allarme.