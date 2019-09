Accoltellamento nella notte in via Oriani: ferito un giovane pachistano

TRIESTE - Nuovo episodio di violenza nella notte in centro a Trieste dove un ventenne, cittadino pachistano, è stato accoltellato alla spalla. A colpirlo, un giovane iracheno di 27 anni, senza fissa dimora, che è stato arrestato dai Carabinieri. L'episodio è avvenuto attorno alle 2.30 del mattino, in via Oriani (in zona Largo Barriera Vecchia), a seguito di un lite tra giovani stranieri.

Intervento dei Carabinieri

Si tratta del terzo accoltellamento in città che coinvolge le due comunità pachistana e irachena in quindici giorni. Al momento, però, non sono emersi collegamenti con l'episodio del 29 agosto, quando un giovane iracheno era stato raggiunto da due fendenti, in seguito a una rissa. Della vicenda si sta occupato il nucleo investigativo dei Carabinieri del Comando provinciale e la compagnia di via Hermet. La vittima, regolare sul territorio nazionale, è stata giudicata guaribile in 10 giorni.