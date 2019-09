Estate 2019, 10 arresti e 129 persone denunciate in tutta la provincia di Gorizia

GORIZIA - E' di 10 arresti e di 129 persone denunciate in stato di libertà il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Gorizia tra giugno e agosto che ha portato all'identificazione di quasi 7mila persone e la predisposizione di 1.346 posti di controllo. I servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio svolti in sinergia con il reparto prevenzione crimine veneto di Padova, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno permesso di controllare 5.376 veicoli.

Ufficio immigrazione

Nel periodo estivo, l'attività dell'ufficio immigrazione ha portato all'espulsione di 13 persone, 2 ordini di allontanamento del Questore e 1 decreto di allontanamento di un cittadino comunitario. Infine, nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione dei reati, sono stati disposti 20 divieti di ritorno nel comune, 4 ammonimenti e 2 avvisi orali.