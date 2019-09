Area Science Park, 50 assunzioni entro l'anno

TRIESTE - Sono 50 le nuove figure professionali che verranno assunte da Area Science Park entro il 2019, in seguito soprattutto ai progetti avviati dal sistema Argo da parte dell'ente nazionale di ricerca e innovazione. Argo è il modello industriale basato sull'innovazione di processi e prodotti che mira ad aumentare la competitività del territorio.

50 assunzioni entro l'anno

I 50 nuovi assunti dovranno essere 33 tecnologi (figura tipica degli enti di ricerca), un dirigente tecnologo, 12 assegnisti e 4 collaboratori, e saranno selezionati entro fine anno. A oggi sono già entrati nello staff 12 tecnologi a tempo indeterminato e 6 assegnisti. In questi giorni è in corso la selezione per altri 12 project manager che saranno assunti a entro ottobre. Le domande di partecipazione - 94 in totale - sono arrivate da 13 regioni, 2 dall'estero (Francia e Paesi Bassi). «Il capitale umano è elemento essenziale per costruire e consolidare progetti di innovazione» ha detto Stefano Casaleggi, d.g. di Area Science Park.