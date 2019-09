Crolla palazzina abbandonata da anni a Gorizia

GORIZIA - Un edificio a due piani,disabitato da anni e fatiscente, è crollato la notte scorsa invia del Boschetto a Gorizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'allarme è scattato attorno a mezzanotte e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno lavorato quasi due ore per controllare che non ci fossero vittime.

Sopralluogo per accertare le cause del crollo

Non è stato necessario deviare la viabilità - non lontano c'è anche una scuola - perché i detriti sono rimasti all'interno del perimetro dell'edificio stesso. In giornata, comunque, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri effettueranno un sopralluogo per accertare la causa de crollo.