Il gusto e le eccellenze del FVG si danno appuntamento a Gusti di Frontiera

GORIZIA - Il gusto e le eccellenze del FVG si danno appuntamento in piazza Sant’Antonio. Sapori, profumi, ma anche tradizioni e storia che s’incontrano per raccontare un territorio. Gusti di Frontiera, la rassegna enogastronomica più grande del Nordest, da giovedì 26 settembre a domenica 29, è pronta a inaugurare l’edizione 2019 e anche PromoTurismo FVG sarà presente per offrire un assaggio delle tipicità locali.

Lo stand in piazza Sant'Antonio, a Gorizia

L’enoteca regionale gestita da Ais – Associazione italiana sommelier FVG, nello stand di PromoTurismo FVG - proporrà in degustazione vini del territorio, con Prosciutto di San Daniele e formaggio Montasio, e altre specialità agroalimentari regionali. PromoTurismo FVG ha anche collaborato con il Comune di Gorizia nell'organizzazione delle attività del Salotto del Gusto, che si concentreranno su prodotto agroalimentare e vitivinicolo come fondamento di identità e attrattività dell’economia locale. Nello spazio si alterneranno dibattiti, incontri e laboratori con momenti di «live cooking».