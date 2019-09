Il Consiglio riparte con una «forzatura»: passa l'urgenza per il referendum anti legge elettorale

TRIESTE - Con 27 voti favorevoli (Lega, Progetto Fvg/Ar, FdI e FI) e 19 contrari (Pd, M5S, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra Fvg e Cittadini) il Consiglio regionale, presieduto da Piero Mauro Zanin, su richiesta del capogruppo della Lega Mauro Bordin, ha approvato, in apertura di seduta, la procedura di urgenza per l'esame della proposta di referendum abrogativo statale n. 1 'Abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352' d'iniziativa dei consiglieri del Gruppo della Lega, procedura consentita dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale (articoli 89 e 136).

Inserita nel calendario dei lavori odierni, nella sessione pomeridiana, la proposta di referendum sarà esaminata dalla V Commissione del Consiglio regionale, che si riunirà alle 13 per terminare alle 15, per poi tornare in Aula nella sessione pomeridiana.