Comincia Gusti di Frontiera: tutto pronto per la 16^ edizione

GORIZIA - Il platano, lo yam, la patata dolce e la manioca fritti dal Camerun, il tè magrebino, il kebab, l'hummus e il kushari dell’Egitto, e, ancora, il 'Ravitoto' dal Madagascar, piatto nazionale a base di carne di zebù, ma anche lo zafferano dell’Afghanistan, le specialità d’Oriente con la cucina indiana, tailandese, vietnamita e araba; un tripudio di wienerschnitzel, canederli, würstel e crauti dall’Austria e tutti i gusti e i profumi dei Balcani, del Nord e sud America così come del Nord e sud Europa. Il pianeta torna a tavola a Gorizia: taglio del nastro, giovedì 26 settembre, per la 16^ edizione di 'Gusti di Frontiera', la più grande e frequentata kermesse enogastronomica del Nordest - promossa dal Comune di Gorizia con il contributo della Regione Fvg, della Camera di Commercio della Venezia Giulia e della Fondazione Carigo - che apre le frontiere del mondo all’insegna della cucina. «Sostengo da sempre che Gusti di Frontiera ha rappresentato un'anticipazione dell'Expo perché accende i riflettori sulla cucina dei tanti territori del mondo - commenta il sindaco, Rodolfo Ziberna - e, negli anni, la manifestazione è sempre cresciuta non solo in quantità ma anche in qualità. Contestualmente, soprattutto attraverso il Salotto del Gusto, si promuovono iniziative mirate a far conoscere e promuovere il territorio. E tutto senza perdere la sua straordinaria peculiarità: quella di essere una grande festa per tutti, un punto di ritrovo annuale, con gente che arriva da ogni parte d'Italia e dall'estero. E allora che la festa inizi, buon Gusti di frontiera a tutti!».

413 stand enogastronimici

Quella di quest’anno – in programma fino a domenica 29 - si attesta già dai numeri come l’edizione dei record con ben 413 stand enogastronomici, il maggior numero di sempre, espositori in rappresentanza di ben 54 Paesi di tutti i continenti, distribuiti in circa 20 location, tra Borghi geografici e percorsi tematici. Non mancano celebri chef ospiti e personalità di spicco del mondo enogastronomico, culturale e artistico all’interno del 'Salotto del Gusto', la finestra culturale della kermesse a cura del Consorzio Collio, dell’Associazione Rosa di Gorizia e l’Associazione Produttori Ribolla di Oslavia. «Organizzare Gusti di Frontiera è un'esperienza straordinaria, che per mesi ti tiene l'adrenalina a 1000, con gli infiniti aspetti da curare, i problemi da risolvere, fino all'ultimo minuto e anche durante l'evento e migliaia di cose da seguire - spiega l’assessore ai Grandi Eventi Arianna Bellan - per questo ritengo doveroso esprimere un grande ringraziamento in primis al personale del Comune di Gorizia che, davvero, ogni anno ci mette l'anima e non solo, per organizzare questo grande evento, eccellenza goriziana».

Dopo l’apertura degli stand (dalle 17) alle 18 in piazza Sant’Antonio la giovane cantante goriziana Tish, tra le più amate protagoniste dell’ultima edizione del talent show 'Amici', darà avvio ufficiale all’edizione con il taglio del nastro seguito dai saluti istituzionali. Alle 21.30 Tish si esibirà in concerto, sempre in piazza Sant’Antonio, ad ingresso libero.

Gli chef ospiti al Salotto del Gusto

Spazio al Salotto del Gusto in questa prima giornata ad una delle presenze più attese di quest’anno, quella dello chef Antonio Lamberto Martino protagonista di un live-cooking con le farine (ore 19.45) proposto nell’ambito degli attesi laboratori con celebrity chef che anche quest’anno offriranno un’esperienza formativa e degustativa agli appassionati: tutti gli interessati a partecipare al laboratorio si devono presentare alle 17 allo stand del comune di Gorizia per ritirare il numero che sarà poi estratto a sorte. Gastronomo, panificatore, critico gastronomico e tecnico della degustazione Mediterranea, Antonio Martino, 'il Re dei lieviti', è salito alla ribalta televisiva con la partecipazione al contest 'Bake Off Italia' ed è attualmente giudice alla 'Prova del cuoco' su Rai1.

A precedere il laboratorio, nell’Area Talk in programma l’incontro (ore 19) 'Il pane siamo noi', con il Maestro Antonio Lamberto Martino, Marco Colognese (food writer e critico gastronomico, giornalista, Guide Espresso, La Repubblica Sapori), Giulia Ubaldi (antropologa del cibo, giornalista per Vanity Fair, Scatti di Gusto, La cucina italiana), Matteo Iordan (panificio Iordan e capo categoria del settore Alimentazione Confartigianato Gorizia) e Molino Tuzzi (Dolegna del Collio). A presentare l’incontro la giornalista Marina Presello e conduzione di Marco Colognese. A suggellare la presenza di Antonio Lamberto Martino, il collegamento video con Matera, Città Europea della cultura 2019: un momento intimamente legato al tema della giornata, vista la fama internazionale di cui godono il pane e i panificatori lucani ma anche di buon auspicio per la candidatura di Gorizia e Nova Gorica 2025. La serata sarà conclusa dal laboratorio di chef Roberto Franzin e dell’Associazione Produttori Ribolla di Oslavia su 'La Ribolla di Oslavia e le farine Macino'.

La grande festa del cibo dal mondo, vera e propria expo annuale che porta la città di Gorizia nel novero delle più importanti manifestazioni di settore, proseguirà tra infinite suggestioni di gusti e prodotti fino a domenica, proponendo come 'new entry' dell’anno l'Africa, protagonista di un nuovo Borgo geografico. Non manca naturalmente anche tutto il cibo più rappresentativo delle regioni italiane, un focus su quello del Friuli Venezia Giulia e il Borgo Street Food con le più amate proposte del cibo di strada, anche regionale, come il frico sullo stecco.

Ulteriore celebrity guest chef, il pastry chef noto a livello internazionale Damiano Carrara protagonista del Salotto venerdì. Attuale giudice del talent show di pasticceria 'Bake off Italia', il lucchese Carrara - che ha al suo attivo due libri di ricette Dolce Italia e A Taste of Italy – ha trovato fama immediata negli Stati Uniti, e precisamente in California, dove ha aperto il Carrara Pastries: venerdì condurrà un laboratorio di pasticceria aperto agli appassionati con le medesime modalità di partecipazione a sorteggio (biglietti da ritirare allo stand ufficiale del Comune di Gorizia).

Annullo postale

In occasione della 16esima edizione di Gusti di Frontiera, l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Gorizia promuove, in collaborazione con Poste Italiane e con il patrocinio del Comune di Gorizia, 3 annulli postali speciali recanti la riproduzione del manifesto della manifestazione accompagnato dalle scritte 'Gusti di Frontiera 2019' e, rispettivamente, le date di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 settembre 2019.

Gli annulli sono presenti su 3.000 cartoline stampate per l'occasione e dedicate a Gusti di Frontiera e alla città di Gorizia, raffiguranti il manifesto della manifestazione e una composizione fotografica di Pierluigi Bumbaca. Ad impreziosire l'iniziativa, tutte le cartoline da annullare sono affrancate con il francobollo emesso da Poste Italiane nel 2001, in occasione delle celebrazioni per il Millenario della città di Gorizia, una rarità filatelica ritrovata negli archivi di Poste Italiani, imperdibile per i collezionisti ma anche per chi vuole conservare un ricordo ancora più speciale di questa edizione di Gusti di frontiera.

Le cartoline hanno un costo di 3 euro l'una e possono essere acquistate secondo il seguente calendario: giovedì 26 settembre, piazza Sant'Antonio, dalle ore 16 alle 20; venerdì 27 settembre, via Garibaldi (davanti teatro Verdi), dalle ore 14 alle 20; sabato 28 settembre, via Garibaldi (davanti teatro Verdi), dalle ore 14 alle 20; domenica 29 settembre (salvo esaurimento scorte), via Garibaldi (davanti teatro Verdi).

Da lunedì 30 settembre, eventuali cartoline ancora disponibili potranno essere acquistate presso la sede centrale di Poste Italiane a Gorizia.

Una webapp per Gusti di Frontiera

Per l'evento goriziano, Insiel ha realizzato una webapp che permette ai visitatori di navigare sulla mappa digitale della manifestazione e di ottenere, sul proprio smartphone, le informazioni sul posizionamento degli stand degli espositori e i prodotti enogastronomici offerti. Il motore di ricerca integrato nella mappa permette di ricercare per parola chiave gli stand sia per nome che per prodotto e una volta individuato visualizzare i dati sulla proposta gastronomica e il percorso per raggiungerlo. La ricerca senza la digitazione di un testo determina l’elenco di tutti i borghi presenti. Sono evidenziati anche tutti i parcheggi disponibili con relativi percorsi e orari, la stazione con i treni speciali, il treno transfrontaliero e gli eventi che caratterizzeranno la manifestazione. Una nuova funzionalità permette anche di salvare tra i preferiti gli stand di proprio interesse, creando così il proprio percorso personalizzato all'interno della manifestazione. Per quanto riguarda la sicurezza c’è l’evidenza delle uscite e delle vie di fuga. La web app è raggiungibile da smartphone e pc al seguente indirizzo: https://gustidifrontiera.regione.fvg.ithttps://gustidifrontiera.regione.fvg.it