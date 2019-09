Java Biocolloid apre prima azienda in Italia nel porto di Trieste

TRIESTE - Tre laboratori, due magazzini per un investimento di oltre 3 milioni di euro: è la prima sede italiana di Java Biocolloid Europe (Italia), inaugurata ieri, filiale dell'Indonesiana Java Biocolloid, azienda leader nella produzione di alghe a fini alimentari, che a Trieste farà anche ricerca e sviluppo. Per questo, infatti, il gruppo ha anche acquisito BiopoLife, spin-off dell'Università di Trieste, specializzata in biopolimeri.

Impiergherà 30 persone entro il 2020

L'azienda, operativa da fine ottobre, impiegherà 30 persone entro il 2020. La Java Biocolloid è specializzata nella produzione di agar-agar, polisaccaride ottenuto da alcuni tipi di alghe rosse usato nell'industria alimentare, farmaceutica e componente fondamentale nelle analisi microbiologiche. Il ramo Europe, fondato nel 2009, fa parte del Gruppo Hakiki, colosso indonesiano, leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari sul mercato asiatico, in partnership con la famiglia Paravano. La sede di 1.800 metri è stata inaugurata nell'area retroportuale di Trieste.