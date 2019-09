Migranti, da inizio 2019 sono giunti in Fvg 5.526 richiedenti asilo

TRIESTE - Sono 5.526 i richiedenti asilo entrati in Friuli Venezia Giulia da inizio 2019 a metà settembre. Di questi, 3.509 sono stati intercettati dalle Forze dell'ordine, mentre 2.017 hanno formulato la domanda successivamente all'ingresso. Sono i dati diffusi oggi durante un'audizione dei quattro prefetti del Fvg davanti alla VI Commissione del Consiglio regionale.Al 16 settembre i richiedenti asilo in regione erano 2.951 (3.651 al primo luglio); al 24 settembre - riporta una nota dell'Assemblea regionale - 1.262 migranti risultavano trasferiti verso altre regioni.

Per lo più cittadini da Afghanistan e Pakistan

Secondo quanto riferito dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti, in regione giungono per lo più cittadini da Afghanistan e Pakistan attraverso la rotta balcanica. Durante l'audizione è stata ricordata l'attività di pattugliamento al confine con la Slovenia, anche in collaborazione con il Paese vicino, anche se, visto il numero esteso di valichi e le caratteristiche morfologiche dell'area, non è escluso che una quota di migranti sfugga ai controlli.