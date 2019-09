Arci Servizio Civile presenta al Teatro Miela 16 progetti per 69 giovani dai 18 ai 28 anni

L’Arci Servizio Civile è un’associazione ricchissima e complessa, una rete sociale articolata composta in Friuli Venezia Giulia da oltre una trentina di associazioni e in partenariato con 6 amministrazioni comunali. E’ la più grande associazione no-profit in Italia dedicata esclusivamente al servizio civile che mette a disposizione dei giovani l’opportunità di dedicare un anno della propria vita per conoscere se stessi, agire per promuovere i diritti delle persone, partecipare alla vita sociale, costruire le condizioni pratiche per la pace. Più di 2000 sono i giovani impegnati ogni anno con Arci Servizio Civile a diffondere la cultura della cittadinanza attiva. Questo significa organizzare iniziative che sviluppino valori come la solidarietà, la pace, la sostenibilità ambientale, l’autogestione degli spazi comuni, ... Consapevoli di quanto oggigiorno siano importanti questi valori e per poterli diffondere in maniera efficace i giovani operano a stretto contatto con altre realtà dell’associazionismo no profit mettendosi in gioco coinvolgendo altri coetanei nello spirito di «contaminazioni» tra territori, interessi, desideri diversi. Attualmente è aperto il bando per il servizio civile universale con scadenza giovedì 10 ottobre. Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni, il servizio dura 12 mesi per un impegno di 1.145 ore ed è previsto un riconoscimento economico di € 439,50 mensili.

Chi intende partecipare al Bando deve richiedere lo SPID, credenziale necessario per l’accesso al sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale facendo la domanda esclusivamente on line tramite PC, tablet e smartphone.

Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia è presente con 16 progetti per giovani dai 18 ai 28 anni: Biocultura (4 posti – Comune di Muzzana del Turgnano), Muggia giovane 2 ( 4 posti - Comune di Muggia), La memoria dalle storie locali all'educazione alla pace (2 posti - Arci Servizio Civile Trieste), Edizione straordinaria 2 (6 posti - Arci Servizio Civile Trieste), Giovani in primo piano 2 (4 posti - CEST), Storie, saperi, culture 2 (4 posti - Università Popolare), Una città nella città 2019 (4 posti - ITIS), Apert@mente - Razgledano (4 posti - ZSŠDI/Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia), Comunità inclusiva per menti creative (6 posti - ZSKD/Unione dei Circoli Culturali Sloveni), Spazio aperto (4 posti - Oltre Quella Sedia), Naturalmente Pordenone (4 posti - Arci Servizio Civile Pordenone), Riaccendere la comunità (4 posti - Comune di Pinzano al Tagliamento), Amica terra (6 posti – Arci Servizio Civile FVG), Carso aperto (4 posti – Comuni di San Dorligo della Valle-Dolina, Monrupino-Repen, Sgonico-Zgonik), Giovani in scena (4 posti – Teatro Miela, Scuola di Musica 55), Culture senza confini (4 posti – Unione degli Italiani in Slovenia e Croazia) per un totale di 69 volontari che andranno ad aggiungersi ai 37 giovani dai 16 ai 18 anni coinvolti nei progetti di servizio civile solidale per un totale di 106 giovani.

Martedì 1° ottobre 2019 alle ore 11.00 al Teatro Miela in Piazza Duca degli Abruzzi 3 a Trieste Arci Servizio Civile presenterà i suoi progetti di servizio civile rivolti a giovani tra i 18 e 28 anni alla presenza di personale competente offrendo consulenza e assistenza per formulare e presentare la domanda.