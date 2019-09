Fontana del Nettuno rossa per l'ADMO

TRIESTE - Trieste assieme altre 180 città italiane ha ospitato e promosso il programma delle iniziative e degli appuntamenti dell’ADMO per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza e il valore della donazione del midollo osseo. Durante le notti di questa settimana una luce rossa - accesa simbolicamente dal presidente dell’ADMO Trieste Giorgio Maranzana con l’assessore comunale al Volontariato Lorenzo Giorgi – ha illuminato la fontana del Nettuno nella centralissima piazza della Borsa.

Match it now

Dopo la giornata di sabato scorso in piazza Sant’Antonio, tra le altre iniziative del programma di «Match it now» si segnalano ancora il concerto a Gradisca d’Isonzo venerdì 4 ottobre dell’Associazione Mozart Italia e l’appuntamento di domenica 6 ottobre, allo stadio Rocco, in occasione dell’incontro di campionato Triestina-Ravenna, che vedrà le squadre, l’arbitro e i suoi assistenti scendere in campo con la maglia prepartita dell’ADMO mentre una grande scritta sarà posta a centrocampo.